Puluhan Ribu Personel TNI Disiagakan untuk Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan melaksanakan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8/2025) mendatang. Acara ini digelar di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi, mengatakan, upacara ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai instruktur upacara. Upacara rencananya diikuti oleh 27.394 prajurit.

Nantinya, kata dia, dalam kesempatan tersebut Presiden akan turut memberikan arahan kepada seluruh Komandan Satuan, setingkat komandan batalyon ke atas.

Selain itu, pelaksanaan upacara akan disertai demonstrasi ketangkasan prajurit TNI dari ketiga matra. Pada pelaksanaannya strategi pengamanan dilakukan dengan melibatkan lebih dari 100 unit alutsista.

“Penyelenggaraan itu sendiri akan dihadiri semua oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan diikuti oleh 27.394 prajurit, terdiri dari pasukan upacara dan pendukung,” kata Kristomei dalam konferensi pers usai gladi bersih upacara di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, KBB, Jumat (8/8).

Gelaran gladi bersih sendiri dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta ketiga kepala staf angkatan.

Dalam gladi itu, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Muhammad Fadjar, bertindak sebagai komandan upacara.

Gladi itu juga dimeriahkan dengan peragaan prajurit, pawai defile alutsista, hingga demonstrasi strategi pengamanan oleh prajurit tiga matra TNI.