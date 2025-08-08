Disnaker Depok Dorong Kemandirian Anak Istimewa Melalui Pelatihan Kerja

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 15:30 WIB
Ilustrasi pelatihan di balai latihan kerja. Foto: ANTARA

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok turut memberikan dukungan terhadap program Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI). 

Dukungan yang diberikan dengan melibatkan anak istimewa, untuk mengikuti pelatihan barista dan content creator.

Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja Disnaker Kota Depok, Yani Lestari mengatakan, bahwa masing-masing kelas melibatkan dua peserta disabilitas.

“Jadi, masing-masing pelatihan terdiri dari 20 peserta itu sudah termasuk anak disabilitas atau anak istimewa di dalam pelatihan content creator dan di barista,” ucapnya.

Yani menjelaskan, para peserta disabilitas diperkenankan membawa pendamping pribadi selama mengikuti pelatihan. 

Hal ini, karena Disnaker Kota Depok tidak menyediakan pendamping secara langsung.

Dalam hal ini, Yani berharap pelatihan barista dan content creator mampu menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan pemuda dan penyandang disabilitas.

“Harapannya setelah mendapatkan pelatihan ini, mereka bisa mandiri, bahkan membuka peluang usaha untuk saudara dan tetangganya,” terangnya.

