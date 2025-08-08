JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 14:44 WIB
Kadisnakertrans Jabar Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi dan Sekda Herman Sampaikan Pesan Mendalam - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keluarga besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah berduka. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Teppy Wawan Dharmawan meninggal dunia pada Jumat (8/8/2025) sekitar pukul 12.13 WIB.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi secara khusus menyampaikan duka cita dan bela sungkawa pada keluarga almarhum yang ditinggalkan. "Saya mengucapkan bela sungkawa," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.

Dedi Mulyadi mengaku terkejut saat mendapat kabar kepergian almarhum Teppy, mengingat terakhir bertemu awal pekan ini masih dalam kondisi sehat.

"Pertemuan saya terakhir waktu acara [Rakerkornas] APINDO, saya lihat dia senyum pas saya wawancara. Kabar mengejutkan dan masih terlihat sehat," katanya.

Dedi mengenang sosok Teppy merupakan pejabat eselon II yang ulet dan berani menerima tantangan.

"Pak Teppy ini sosok pegawai yang ulet dan memiliki visi yang kuat setiap bidang yang ia tekuni. Tentunya kepergiannya meninggalkan jejak prestasi yang luar biasa untuk seorang pegawai," katanya.

Jejak prestasi itu terlihat dari upaya Teppy yang mengelola platform lamaran kerja online yang ditugaskan Dedi Mulyadi.

"Hari ini lagi punya tugas dengan saya membuat platform lamaran kerja online dan setiap ketemu dia pasti itu yang saya tanyainPernah ditantang sama saya bisa gak, siap pak katanya," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Teppy Wawan Dharmawan meninggal dunia pada Jumat (8/8/2025) sekitar pukul 12.13 WIB.
