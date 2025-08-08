Di Hadapan Ribuan Peneliti, Presiden Prabowo Minta Pengembangan Limbah Sawit jadi Bensin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto mendorong para peneliti untuk terus melakukan pengembangan di dunia sains. Salah satu yang disoroti oleh Prabowo yaitu pengolahan limbah sawit menjadi bensin.

Pengembangan tersebut dalam rangka membangun ekosistem elektronika dan semikonduktor yang menjadi tantangan dalam industri kendaraan bermotor.

“Semua itu diharapkan betul-betul menjadi karya nyara kita didorong, Pak Presiden menyampaikan permintaan untuk para ilmuwan, para saintis,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jumat (8/8/2025).

Pengubahan limbah sawit menjadi bensin sendiri, menurut dia, telah dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sehubungan dengan itu, ia pun mengajak para saintis terutama mereka yang hadir dalam konvensi tersebut, bersama-sama menghasilkan karya ilmiah agar mampu memajukan industri lokal dan mensejahterakan bangsa.

“Pak Presiden menyampaikan permintaan untuk para ilmuwan para saintis, itu marilah kita bersama-sama bahu-bembahu, bekerjasama menghasilkan karya-karya nyata yang diharapkan bisa memajukan industri dan mensejahterakan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara umum berharap KSTI 2025 dapat secara umum berkontribusi pada perkembangan industri lokal. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

Apalagi, kata dia, Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan hal tersebut.