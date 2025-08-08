JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Di Hadapan Ribuan Peneliti, Presiden Prabowo Minta Pengembangan Limbah Sawit jadi Bensin

Di Hadapan Ribuan Peneliti, Presiden Prabowo Minta Pengembangan Limbah Sawit jadi Bensin

Jumat, 08 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Di Hadapan Ribuan Peneliti, Presiden Prabowo Minta Pengembangan Limbah Sawit jadi Bensin - JPNN.com Jabar
Presiden Prabowo Subianto saat membuka acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto mendorong para peneliti untuk terus melakukan pengembangan di dunia sains. Salah satu yang disoroti oleh Prabowo yaitu pengolahan limbah sawit menjadi bensin.

Pengembangan tersebut dalam rangka membangun ekosistem elektronika dan semikonduktor yang menjadi tantangan dalam industri kendaraan bermotor.

“Semua itu diharapkan betul-betul menjadi karya nyara kita didorong, Pak Presiden menyampaikan permintaan untuk para ilmuwan, para saintis,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga:

Pengubahan limbah sawit menjadi bensin sendiri, menurut dia, telah dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sehubungan dengan itu, ia pun mengajak para saintis terutama mereka yang hadir dalam konvensi tersebut, bersama-sama menghasilkan karya ilmiah agar mampu memajukan industri lokal dan mensejahterakan bangsa.

“Pak Presiden menyampaikan permintaan untuk para ilmuwan para saintis, itu marilah kita bersama-sama bahu-bembahu, bekerjasama menghasilkan karya-karya nyata yang diharapkan bisa memajukan industri dan mensejahterakan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara umum berharap KSTI 2025 dapat secara umum berkontribusi pada perkembangan industri lokal. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

Apalagi, kata dia, Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan hal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mendorong pengolahan limbah sawit menjadi bensin oleh para saintis.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prabowo subianto presiden prabowo subianto Mendiktisaintek ksti ilmuwan peneliti dan ilmuwan brian yuliarto limbah sawit bensin

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU