Ridwan Kamil Ungkap Sebuah Fakta Setelah Jalani Tes DNA

Jumat, 08 Agustus 2025 – 12:30 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Politikus Ridwan Kamil memberi pernyataan setelah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8).

Adapun dia melakukan tes DNA terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diajukannya terhadap Lisa Mariana.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan fakta bahwa, tes DNA tersebut dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.

“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara.

Pria yang karib disapa Kang Emil itu sudah mengajukan tes DNA kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sejak beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Ridwan Kamil bersyukur akhirnya tes DNA bisa dilaksanakan dengan lancar.

Dia berharap tes DNA itu bisa mengungkap kebenaran atas tuduhan bahwa dirinya memiliki anak dari Lisa Mariana.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan,” tambah Ridwan Kamil.

