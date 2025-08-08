Berikut Ini Kriteria Honorer yang Bisa Diangkat PPPK Paruh Waktu di Kota Depok
jabar.jpnn.com, DEPOK - Masih banyak tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang belum berhasil lolos seleksi ASN.
Namun jangan langsung putus asa, karena kini pemerintah membuka peluang baru lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kebijakan ini dijelaskan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto.
Menurut Rahman PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari penataan tenaga non-ASN, di instansi pemerintah yang belum berhasil mengisi lowongan formasi ASN.
“PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu, dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,” ucapnya.
Rahman menambahkan, skema ini hanya berlaku bagi non-ASN atau honorer yang sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mereka diberikan kesempatan untuk tetap menjadi bagian dari ASN, meskipun dengan status paruh waktu.
“Ini solusi bagi tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi, tetapi belum berhasil lolos dalam seleksi formasi,” terangnya.
