Tak Seperti Kebiasaanya, Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur Konflik Bandung Zoo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menengahi keributan internal antara pengurus lama dan baru Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung.

Adapun kewenangan tersebut, kata Dedi, ada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Dedi mengatakan, dirinya tidak disebut atau diminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah internal kepengurusan Bandung Zoo. Ia pun memilih membatasi diri.

"Kan kewenangannya ada kewenangan di pemerintah kota ya. Sampai hari ini kan kami tidak diminta untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saya kan membatasi diri hari ini," kata Dedi di Bandung, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, ia akan menyelesaikan permasalahan antara pengurus lama dan baru, jika diminta untuk menengahi keributan tersebut.

Bahkan, ia mengeklaim akan menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang lebih singkat.

"Hari ini akan selesaikan kalau saya diminta," tuturnya.

Sebelumnya, keributan internal pengurus lama dan baru di Bandung Zoo atau kebun binatang Bandung, berujung dengan penutupan. Saat ini, Bandung Zoo tidak beroperasional.