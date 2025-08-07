Punya Dua Gedung Baru, RS Maranatha Siap Dukung Ketahanan Kesehatan Nasional

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin meminta Rumah Sakit (RS) Maranatha terus melakukan inovasi dan berkembang memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Selain itu juga Menkes Budi berharap, RS Maranatha dapat mencetak tenaga dokter untuk memenuhi tenaga medis di Indonesia yang masih kurang.

Rumah Sakit yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) Maranatha yang sebelumnya bernama RS Unggul Karsa Medika, kini resmi bertranformasi menjadi RS Maranatha.

"Penting, bapak Presiden Prabowo sudah bilang dokter kita lulusannya harus minimal 30 atau 40 ribu. Daerah daerah kabupaten/kota masih sangat banyak kekurangan. Maranatha rumah sakit ini saya harapkan bukan hanya untuk melayani saja, tapi kalau bisa naikan ekspansinya untuk lebih banyak mendidik dokter dokter," ucap Menkes Budi saat peresmian dua gedung baru RS Maranatha, Kamis (7/8/2025).

Menkes juga sempat meninjau gedung baru yang diresmikan. Ia juga memuji RS Maranatha yang memiliki lingkungan sangat bersih.

Menkes Budi juga berpesan, agar Maranatha dapat melayani sepenuhnya kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama layanan BPJS Kesehatan.

Dia juga berharap tidak hanya di wilayah kota besar, tapi Maranatha dapat membangun fasilitas kesehatan di wilayah kecil lainnya.

"Tugas melayani dan mendidik bisa dilakukan oleh Maranatha. Kalau bisa bukanya jangan hanya di kota besar, tapi juga kota kecil,"ucap Menkes Budi.