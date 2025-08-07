Pemkot Depok Wajibkan Seluruh ASN Menyumbang Bendera Merah Putih Demi Memeriahkan HUT RI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Demi menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menyumbangkan minimal satu Bendera Merah Putih.

Nina menyebut instruksi ini sejalan dengan Surat Edaran dari Sekretariat Negara yang mengatur tentang pengumpulan bendera setiap tahun sebagai bagian dari gerakan nasional menyemarakkan kemerdekaan.

“Ukurannya 120 x 80 cm. Ini untuk ASN. Kami targetkan dari ASN Depok bisa terkumpul ribuan bendera,” ucapnya.

Dirinya menegaskan, bahwa seluruh ASN di Kota Depok, yang berjumlah sekitar 6 ribu orang, diwajibkan menyumbangkan satu bendera.

Pengumpulan tersebut, akan dikoordinasikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok.

“Minimal satu bendera per ASN. Apel Jumat depan akan jadi momen penyerahan secara simbolis, dan pada minggu berikutnya akan kami serahkan kepada masyarakat. Ini bentuk rasa nasionalisme kita, agar Merah Putih berkibar di seluruh penjuru Kota Depok,” terangnya.

Terakhir, gerakan pengumpulan bendera ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Diharapkan dengan partisipasi ASN, ribuan bendera Merah Putih dapat berkibar serentak di lingkungan tempat tinggal warga selama bulan kemerdekaan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)