Polres Depok Bangun SPPG, Beroperasi Bulan Depan Hingga Sedikan 3.500 Porsi MBG Per Hari

Kamis, 07 Agustus 2025 – 15:30 WIB
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras saat peletakan baru pertama pembangunan SPPG. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di depan Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras turun langsung untuk melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking SPPG tersebut.

Dirinya mengatakan bahwa ini merupakan upaya mendukung program Presiden RI tentang makan bergizi gratis (MBG).

“Targetnya satu bulan bisa pelaksanaan (pembangunan), sehingga nanti bulan depan bisa dilaksanakan kegiatan tersebut,” ucapnya.

Dalam program ini, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, sekaligus dari MBG selaku pembina disitu.

Nantinya, dalam sehari SPPG ini bisa memasak ribuan porsi untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada disekitar lokasi.

“Dikisaran 3 ribu sampai 3.500. Jadi ini sudah ada data di kami, sekolah sekitar sini yang memenuhi syarat. Artinya, dari jarak dan ataupun waktu tempuh yang bisa dipenuhi dari sini,” ujarnya.

“Jadi intinya jaraknya atau waktu tempuh yang diperlukan di lokasi itu tidak terlalu lama, sehingga makanan ini bisa higienis terjaga,” sambungnya.

Polres Depok membangun SPPG di Cipayung Kota Depok, dan ditargetkan beroperasi mulai bulan depan, dengan memberikan 3 ribu hingga 3.500 porsi setiap hari
