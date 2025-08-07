Polres Depok Bangun SPPG, Beroperasi Bulan Depan Hingga Sedikan 3.500 Porsi MBG Per Hari

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di depan Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras turun langsung untuk melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking SPPG tersebut.

Dirinya mengatakan bahwa ini merupakan upaya mendukung program Presiden RI tentang makan bergizi gratis (MBG).

“Targetnya satu bulan bisa pelaksanaan (pembangunan), sehingga nanti bulan depan bisa dilaksanakan kegiatan tersebut,” ucapnya.

Dalam program ini, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, sekaligus dari MBG selaku pembina disitu.

Nantinya, dalam sehari SPPG ini bisa memasak ribuan porsi untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada disekitar lokasi.

“Dikisaran 3 ribu sampai 3.500. Jadi ini sudah ada data di kami, sekolah sekitar sini yang memenuhi syarat. Artinya, dari jarak dan ataupun waktu tempuh yang bisa dipenuhi dari sini,” ujarnya.

“Jadi intinya jaraknya atau waktu tempuh yang diperlukan di lokasi itu tidak terlalu lama, sehingga makanan ini bisa higienis terjaga,” sambungnya.