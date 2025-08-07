Semester I 2025, Jasa Tirta II Catatkan Kinerja Memuaskan Dukung Ketahanan Pangan dan Energi

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II (PJT II) menyiapkan lompatan kinerja untuk tahun 2026 melalui pembahasan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Tahun 2025 yang berlangsung di Jatiluhur Valley and Resort, Purwakarta, Selasa (5/8/2025).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Perum Jasa Tirta II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan selama enam bulan pertama tahun 2025, serta menyusun proyeksi dan strategi pencapaian target di semester kedua tahun 2025.

Seluruh pimpinan pada Level BOD-1 dan BOD-2 yang mencakup General Manager, Kepala Divisi, hingga Manager menjadi peserta dalam kegiatan ini.

Para pimpinan unit tersebut diharapkan dapat menjadikan hasil semester I tahun 2025 serta proyeksi dan prognosa semester II tahun 2025 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) 2026, sehingga dapat membuat perencanaan melampaui pencapaian yang sudah terjadi.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso mengatakan keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari kolaborasi seluruh insan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perusahaan telah berada pada jalur yang tepat,” kata Imam dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (7/8/2025).

Sejumlah pencapaian strategis Perum Jasa Tirta II selama lima tahun terakhir, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Mulai dari penyediaan air baku untuk irigasi seluas 562.000 hektar setiap tahun, pasokan air baku untuk DKI Jakarta sebesar 536 juta m³ dan untuk PDAM kabupaten/kota dan industri sebesar 575 juta m³ per tahun, serta produksi energi dari PLTA sebesar 4.190 juta kWh pada tahun 2024.