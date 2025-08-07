Prabowo Resmi Buka KSTI 2025 di Bandung, Mendiktisaintek: Presiden Menginspirasi Para Peneliti

JPNN.com

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto saat membuka acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara resmi membuka pelaksanaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Industri (KSTI) di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). 

KSTI dihadiri ribuan peneliti, ilmuwan, dan ratusan rektor universitas di Indonesia, guna membahas perkembangan teknologi dan sains, menuju Indonesia Emas 2045.

Prabowo tiba di Sabuga sekitar pukul 09.50 WIB. Dia didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih Teddy Indra Wijaya memasuki area auditor Sabuga. 

Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian menyapa satu per satu tamu undangan yang hadir, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dan sejumlah menteri.

Beberapa menteri yang datang itu di antaranya Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. 

Turut hadir juga penerima Nobel Fisika Konstantin Novoselov dan Brian Schmidt.

Setelah menyapa tamu undangan, Presiden melanjutkan pidatonya atau Keynote Speech secara tertutup.

