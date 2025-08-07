KSTI 2025, Menkeu Sri Mulyani: Sains dan Teknologi Jadi Penunjang Ekonomi Indonesia

JPNN.com

Kamis, 07 Agustus 2025 – 11:15 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik pelaksanaan kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). 

Acara yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu akan membahas seputar perkembangan teknologi dan sains di Indonesia. 

Beberapa teknologi mutakhir buatan anak bangsa juga ditampilkan di area pelataran Sabuga Bandung.

Sri Mulyani mengatakan, kegiatan KSTI tepat dilakukan di tengah perkembangan sains dan teknologi. 

Perkembangan tersebut, kata Sri, apabila dimanfaatkan dengan baik maka bisa menyejahterakan masyarakat dan menunjang perekonomian Indonesia. 

"Ini adalah sesuatu inisiatif yang sangat tepat waktu karena dunia didominasi dengan teknologi. Sains dan teknologi (bisa) menaikkan kesejahteraan," kata Sri Mulyani dalam diskusi. 

Menurutnya, situasi dunia saat ini tidak mudah. Persaingan antarnegara semakin sengit, sehingga Indonesia perlu menentukan sikap. 

Di hadapan ribuan peneliti yang hadir, Sri Mulyani berpesan agar para peserta bisa berpartisipasi dalam dunia sains dan teknologi di Indonesia. 

Pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk para peserta KSTI 2025. Dorong pemanfaatan teknologi dan sains untuk kesejahteraan masyarakat.
