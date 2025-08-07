Ribuan Peneliti dan Rektor Universitas Hadiri Konvensi Sains, Teknologi, Industri 2025

JPNN.com

Kamis, 07 Agustus 2025 – 10:05 WIB
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberi sambutannya dalam kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Sabuga Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 1.000 orang peneliti di Indonesia mengikuti Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). 

Selain itu, 350 orang rektor perguruan tinggi negeri dan swasta juga turut hadir dalam acara tersebut. 

Acara ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah menteri kabinet Merah Putih, turut hadir seperti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. 

Turut hadir juga penerima Nobel Fisika Konstantin Novoselov dan Brian Schmidt.

"Mengundang 350 rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Kita juga mengundang seribu peneliti terbaik di Indonesia," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat memberikan sambutan. 

Ia mengatakan peneliti yang diundang ke acara KSTI menggunakan pendekatan index di atas angka 15.

Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri kabinet Merah Putih menghadiri kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) 2025 di Sabuga Bandung.
