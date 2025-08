Kabar Baik Buat Sobat Pengangguran! Pemkot Luncurkan Kanal Ayogawe Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan perhatian lebih kepada para pencari kerja (pencaker) untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan (loker).

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Depok.

Salah satu bentuk perhatian yang diberikan Pemkot Depok, yaitu dengan menyediakan kanal ayogawe.depok.go.id.

Website milik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok tersebut, dirancang khusus untuk mempermudah para pencaker untuk memperoleh informasi pekerjaan atau loker.

"Jadi, situs ini sebagai pasar kerja daring yang mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan pemberi kerja," ucap Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono.

Sidik menyebut, pada website tersebut juga tersedia layanan pembuatan Kartu AK-1 atau kartu kuning.

Dirinya menyebutkan, kanal Ayogawe Depok akan diintegrasikan dengan kanal glik.jabarprov.go.id milik Provinsi Jawa Barat dan siapkerja.kemnaker.go.id milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

“Nanti itu akan diintegrasikan semua data-data pencaker secara by name, by address maupun data-data lowongan pekerjaan yang ada di seluruh badan usaha dan perusahaan yang ada di provinsi maupun nasional bahkan luar negeri,” terangnya.