Intibios-Regenic by Kalbe Luncurkan Layanan Stemcell and Secretome Wellness Therapy

jabar.jpnn.com, DEPOK - Intibios Lab, Klinik & Farmasi secara resmi meluncurkan layanan terbaru Stemcell and Secretome Wellness Therapy melalui kolaborasi strategis bersama Regenic by Kalbe. Acara peluncuran ini, digelar dalam format private dinner di Casalena Jakarta, dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting dari dunia medis, perwakilan perusahaan, serta mitra strategis. Dengan mengusung tema “Regeneration for a Better and Healthier Life,” kolaborasi ini menghadirkan solusi perawatan regeneratif berbasis teknologi sel punca (stemcell) dan secretome, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan anti-aging, perbaikan sel, dan optimalisasi kesehatan secara menyeluruh. Baca Juga: Tawuran Remaja di Depok Viral di Media Sosial, Pelaku Ada yang Bawa Sajam Hingga Bom Molotov “Kami percaya bahwa masa depan kesehatan adalah regeneratif. Lewat kolaborasi dengan Regenic, Intibios berkomitmen menghadirkan terapi yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif,” ucap President Director Intibios, Drs. Iman Pambagyo, M.A. Dalam kesempatan itu, para tamu juga mendapatkan penjelasan langsung mengenai manfaat, proses, serta keamanan terapi stemcell dan secretome dari para ahli. Acara ditutup dengan sesi diskusi, dan makan malam bersama sebagai bentuk apresiasi bagi para mitra yang telah berkontribusi dalam pengembangan layanan ini. Baca Juga: Tak Tersentuh Pembangunan Sejak Indonesia Merdeka, Jalan di Desa Malasari Siap Diperbaiki “Melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan Intibios Lab, Klinik & Farmasi, Regenic berkomitmen untuk mencapai kemajuan signifikan dalam pengobatan regeneratif dan membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia,” terang President Director Kalbe Regenic Stemcell, de. Sandy Qlintang. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran managemen Intibios Lab, Klinik & Farmasi yang telah mendukung penuh upaya kolaborasi ini. Kami berharap dapat melanjutkan perjalanan ini bersama-sama dan membawa dampak positif yang nyata bagi dunia medis dan kesehatan di Indonesia,” sambungnya.

Intibios dan Regenic by Kalbe meluncurkan layanan Stemcell and Secretome Wellness Therapy dengan mengusung tema ‘Regeneration for a Better and Healthier Life’

