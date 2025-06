Daftar 33 Sekolah Swasta yang Siap Memberikan Pendidikan Gratis untuk Warga Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi meluncurkan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, Selasa (24/6).

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan ada 33 SMP swasta yang telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait sekolah gratis.

“Kami memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih Rp250.000 per bulan, artinya satu tahun Rp3 juta per murid, yang akan kami berikan kepada sekolah yang bersepakat tentang pembiayaan ini,” ucapnya.

Dia menyebut, dengan nominal tersebut beberapa sekolah menyetujui dan siap bekerja sama.

“Karena memang di beberapa sekolah angka ini cukup untuk kegiatan atau operasional buat anak-anak,” jelasnya

“Sehingga, tidak ada lagi biaya-biaya di luar apa yang sudah kami alokasikan untuk anak-anak, dan ini hasil dengan kesepakatan,” sambungnya.

Berikut nama-nama sekolah yang tergabung dalam Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) Kota Depok:

1. SMPIT Darul Barokah (Jatimulya)