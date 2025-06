The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Beragam Promo Menarik Selam Libur Sekolah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menyambut liburan sekolah, The Jungle Waterpark Bogor yang berada di kawasan Bogor Nirwana Residence menawarkan banyak promo menarik.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Firanto mengatakan ada paket Liburan Juara (Juni Juli Murah Ceria) dengan harga yang lebih hemat berlaku setiap hari selama periode 21 Juni hingga 13 Juli 2025.

Terdapat dua pilihan paket, yaitu paket Liburan Juara Ber-6 dan Liburan Juara Ber-8.

“Paket berenam dengan harga tiket Rp 300 ribu untuk 6 orang dan paket Liburan Juara berdelapan dengan harga Rp 360 ribu untuk 8 orang. Pembelian paket ini bisa dilakukan di loket mulai jam 11.00 WIB,” ucapnya.

Ada juga promo tanpa syarat, untuk pembelian langsung di loket periode 21 Juni hingga 13 Juli 2025.

Dapatkan harga khusus Rp 58 ribu per orang pada hari Senin hingga Jumat dari harga normal Rp 85 ribu per orang, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu atau Libur Nasional harga tiket Rp 68 ribu per orang dari harga normal Rp 100 ribu per orang.

Selain itu, bagi pengunjung berulang tahun di bulan Juni dan Juli gratis masuk bagi yang berulang tahun dengan syarat membawa minimal dua orang pendamping dan harus datang di bulan kelahiran.

Syaratnya, dengan menyerahkan fotokopi identitas seperti KTP, SIM, Akta Lahir, atau KK di loket tiket.