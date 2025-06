Mariah Carey Siap Menggelar Konser di Indonesia, Pembelian Tiket dan Info Lengkapnya Cek di Sini!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Mariah Carey dipastikan akan kembali menggelar konser di Indonesia.

Promotor Color Asia Live mengumumkan konser istimewa bertajuk 'Mariah Carey - The Celebration of Mimi' yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Indonesia pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Konser tersebut menjadi penghormatan bagi karier gemilang Mariah Carey sekaligus menampilkan vokal khasnya dalam sebuah malam yang sarat kemewahan, nostalgia dan produksi panggung yang luar biasa.

Baca Juga: Janji Manis Erick Thohir Seusai Timnas Indonesia Keok di Tangan Jepang

The Celebration of Mimi akan mempersembahkan lagu-lagu hit terbaik Mariah Carey sekaligus single terbarunya yang berjudul Type Dangerous.

Dari lagu inspiratif seperti Hero, My All, Always Be My Baby, Obsessed, I Still Believe, Without You, Love Takes Time, Fantasy hingga lagu ballad populer We Belong Together pun siap dibawakan.

Para penggemar The Lambily (sebutan fan Mariah Carey) bakal diajak menikmati perjalanan vokal Mariah Carey yang luar biasa dengan rentang lima oktaf yang mengagumkan.

Baca Juga: 4 Poin Penting Aksi Unjuk Rasa Honorer R2 dan R3 di Kantor BKN

Konser menghadirkan suara vokal yang memukau, balada penuh emosi, serta lagu-lagu cepat yang energik, semua dipadukan dengan produksi panggung modern, pencahayaan dramatis, dan visual latar yang memukau.

Dalam sesi storytelling yang hangat dan intim, Mariah Carey nantinya berbagi kisah dan kenangan pribadi di balik lagu-lagu favoritnya, menghadirkan pengalaman yang penuh makna bagi seluruh penonton.