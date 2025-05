9 Desainer Depok Unjuk Gigi di Indonesia Fashion Week 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ajang Indonesia Fashion Week 2025 resmi digelar di Jakarta Internasional Convention Centre (JICC) pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025.

Dalam perhelatan ini, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Depok dengan bangga mempersembahkan koleksi busana hasil karya para desainer unggulan asal Kota Depok.

Sebagai bentuk dukungan kepada para desainer, Ketua Dekranasda Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau yang kerap disapa Cing Ikah dan Wakil Ketua Dekranasda Kota Depok, Lina Novita menghadiri langsung Indonesia Fashion Week (IFW) 2025.

“Alhamdulillah, satu-satunya di Jawa Barat (Jabar) yang ikut Indonesia Fashion Week adalah Kota Depok,” ucap Cing Ikah.

Dirinya menuturkan tampilnya busana karya desainer lokal Kota Depok mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung para perajin dan desainer untuk mengembangkan kreativitas hingga ke tingkat nasional.

Pada IFW 2025, Dekranasda Kota Depok menggandeng sembilan desainer lokal yang sukses mengembangkan bisnis fesyen.

Di antaranya, Fiorellya By Dwee, Adiyanti, Dyree, IKATI Indonesia Official. Kemudian, NS by NoviantiSyaHira, Dots Indonesia, FATco, ALMARANISA, dan Batik Puri Ambary.

Adapun para krafter yang turut berkolaborasi juga yakni Soulovepearl by Yuni, Andya Handmade, dan Sophicraft.