Lila Show Jadi Sarana Edukasi Anak Agar Lebih Sayang Lingkungan dan Hutan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Waktu libur menjadi momen yang dinantikan banyak orang untuk berkumpul bersama keluarga, dan mencari pengalaman baru.

Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah menikmati pertunjukan seni yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan moral dan nilai-nilai kehidupan.

Enchanting Valley by Taman Safari, destinasi wisata terbaru di Puncak Bogor mengajak Anda dan keluarga untuk menikmati momen liburan seru dengan berbagai pilihan wahana menarik dan teater musikal Lila and the Magical Forest.

Marketing Manager Enchanting Valley Bogor by Taman Safari Indonesia, Priska Andriani mengatakan pertunjukan yang diluncurkan pada Januari 2025 ini mengisahkan perjalanan seorang anak perempuan bernama Lila yang menemukan magical forest penuh harmoni.

"Ketika harmoni hutan terganggu oleh pemburu liar, Lila bersama Forest Spirit bekerja sama untuk melindungi keindahan alam," kata Priska.

Kisah ini menggambarkan keberanian, persahabatan, dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

LILA, sebuah pertunjukan teater musikal yang memadukan keindahan alam, cerita inspiratif, dan musik yang memukau.

"Pertunjukan ini merupakan hasil kolaborasi dari Creative Director asal Melbourne, Peter Wilson, dan Music Composer berbakat

Indonesia, Elwin Hendrijanto," ujarnya.