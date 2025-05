Kitabisa Ajak Masyarakat Berolahraga Sekaligus Berbagi Lewat Beyond The Game

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Organisasi penggalang dana sosial Kitabisa resmi meluncurkan platform Beyond The Game. Kehadiran Beyond The Game merupakan respons dari meningkatnya minat masyarakat akan aktivitas fisik atau berolahraga.

Beyond The Game dari Kitabisa hadir untuk mewadahi kebutuhan publik untuk berolahraga sekaligus berbagi kebaikan.

Beyond The Game merupakan komunitas olahraga untuk kebaikan dari Kitabisa.

Kehadiran Beyond The Game diharapkan dapat menjadi tempat berkumpulnya beragam acara olahraga untuk para komunitas dan atlet baik, mulai dari Beyond the Miles (5k & 10K), Beyond the Soccer, Beyond the Yoga, Beyond the Tennis, hingga Beyond the Pound (Poundfit).



VP Crowdfunding Kitabisa dan juga perwakilan Beyond The Game, Marsudi Wijaya mengatakan, platform ini mengajak masyarakat untuk melihat olahraga dari sisi yang lebih bermakna sekaligus menjadi tempat berkumpulnya komunitas pelari yang ingin berbagi, pemain bola, atau pegiat olahraga lainnya yang ingin berbagi lewat aktivitas yang mereka cintai.

“Sekarang banyak orang membagikan pencapaian lari mereka lewat platform Strava. Nah, lewat Beyond The Game, kami ingin orang juga bisa membagikan pencapaian dalam hal dampak sosial yang mereka hasilkan dari olahraga,” ungkapnya.

Dukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Beyond The Game tidak hanya mengajak masyarakat untuk bergerak, tetapi juga untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Melalui situs beyondthegame.id, setiap peserta acara sport charity dapat memperoleh badge digital berdasarkan isu SDGs yang mereka dukung, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga aksi iklim.