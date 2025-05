Grab Business Forum 2025 Tekankan Pentingnya Strategi di Tengah Volatilitas Pasar Global

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia menghadirkan acara tahunan 'Grab Business Forum' dengan tema ‘Beyond Bolder: Navigating Changes, Driving Growth'.

Kegiatan ini, juga sebagai ruang dialog strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin perusahaan, dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri untuk mengulas ketahanan bisnis dan membangun pertumbuhan jangka panjang.

Memasuki tahun keenam, acara Grab Business Forum 2025 berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, dan dihadiri hampir 1.400 pengunjung dari lebih dari 800 perusahaan.

Acara forum dibuka dengan paparan khusus oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Dr. Riyatno, S.H., LL.M, serta Ekonom Senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014 Chatib Basri.

Ketiganya, memberikan perspektif makro mengenai arah kebijakan ekonomi nasional, proyeksi investasi, serta pentingnya kemampuan beradaptasi di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Director of Grab For Business Roy Nugroho, menambahkan dukungan platform yang andal, seperti Grab For Business dan berbagai solusi B2B Grab dirancang untuk menyederhanakan segala kebutuhan operasional usaha.

Sementara itu, Country Marketing Head Grab Indonesia Melinda Savitri, menekankan bagaimana brand dapat memanfaatkan ekosistem Grab untuk meningkatkan visibilitas, serta produk atau layanan mereka melalui kampanye kreatif yang terintegrasi di ekosistem Grab dan OVO.

“Dengan memanfaatkan platform seperti GrabAds, brand dapat menjangkau jutaan pengguna dan Mitra Grab secara tepat sasaran melalui berbagai touchpoint,” ucap Melinda dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (10/5/2025).