Pengunjung Dengan Nama Huruf Awalan Ini Bisa Masuk Jungle Gratis!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ada yang “Ameizing” dari The Jungle Waterpark Bogor di bulan Mei 2025. Wisata air di kawasan Bogor Nirwana Residence ini memberikan penawaran gratis masuk The Jungle bagi pemilik nama dengan huruf awal tertentu.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Firanto mengatakan ada promo Ameizing Jungle pada Mei 2025.

Bagi pengunjung yang namanya berawalan huruf A-M-E-I-Z-I-N-G- mendapatkan gratis masuk The Jungle dengan syarat membawa 2 orang pendamping.

Untuk harga pendamping yaitu Rp 85.000 per orang pada hari Senin - Jumat, sedangkan pada hari Sabtu - Minggu atau Libur Nasional harga tiket Rp 100.000 per orang, berlaku hingga 31 Mei 2025.

“Caranya tunjukkan KTP atau Identitas lainnya di loket saat kedatangan dan huruf di awal nama harus sesuai dengan identitas. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian tiket langsung di loket,” jelas Firanto.

Ada juga kabar gembira bagi anda yang ingin liburan ke wahana air di The Jungle Waterpark Bogor.

Karena di bulan Mei ini The Jungle menghadirkan kembali Promo KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk warga Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Selama bulan Mei dapatkan harga khusus Rp 58.000 per orang pada hari Senin - Jumat dari harga normal Rp. 85.000 per orang, sedangkan pada hari Sabtu - Minggu atau Libur Nasional harga tiket Rp. 68.000 per orang dari harga normal Rp. 100.000 per orang.